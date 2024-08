Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstagmorgen.

Um 09:12 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent auf 25 263,45 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 249,497 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,006 Prozent fester bei 25 215,28 Punkten, nach 25 213,80 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 298,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 212,85 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,378 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 097,86 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, bei 26 589,15 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 29.08.2023, mit 27 664,93 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,87 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Gerresheimer (+ 2,65 Prozent auf 96,70 EUR), Delivery Hero (+ 2,55 Prozent auf 24,10 EUR), TUI (+ 1,25 Prozent auf 6,18 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,23 Prozent auf 37,94 EUR) und Ströer SE (+ 1,11 Prozent auf 59,45 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-1,62 Prozent auf 33,92 EUR), Aroundtown SA (-1,34 Prozent auf 2,36 EUR), thyssenkrupp (-0,75 Prozent auf 3,16 EUR), KION GROUP (-0,63 Prozent auf 34,53 EUR) und LEG Immobilien (-0,60 Prozent auf 86,62 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Delivery Hero-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 203 268 Aktien gehandelt. Mit 20,064 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at