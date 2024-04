Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent fester bei 25 954,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 242,709 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,004 Prozent fester bei 25 927,79 Punkten in den Handel, nach 25 926,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 927,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 017,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,33 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 18.03.2024, den Stand von 26 136,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der MDAX mit 25 552,88 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.04.2023, den Wert von 27 972,75 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 3,29 Prozent zurück. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sixt SE St (+ 6,65 Prozent auf 92,25 EUR), AIXTRON SE (+ 6,15 Prozent auf 22,80 EUR), HELLA GmbH (+ 2,33 Prozent auf 83,30 EUR), Lufthansa (+ 1,49 Prozent auf 6,40 EUR) und Fraport (+ 1,41 Prozent auf 46,04 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,44 Prozent auf 37,60 EUR), Telefonica Deutschland (-1,84 Prozent auf 2,35 EUR), WACKER CHEMIE (-1,49 Prozent auf 105,95 EUR), EVOTEC SE (-1,36 Prozent auf 13,03 EUR) und Nemetschek SE (-1,25 Prozent auf 83,05 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 585 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,689 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at