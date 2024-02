Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 1,04 Prozent höher bei 13 884,12 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 112,516 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 13 757,14 Punkte an der Kurstafel, nach 13 740,61 Punkten am Vortag.

Bei 13 730,78 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 892,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 782,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wurde der SDAX mit 13 028,81 Punkten berechnet. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 13 393,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,455 Prozent aufwärts. Bei 14 067,87 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit PATRIZIA SE (+ 8,93 Prozent auf 8,17 EUR), AUTO1 (+ 6,88 Prozent auf 4,02 EUR), Schaeffler (+ 5,45 Prozent auf 6,68 EUR), adesso SE (+ 4,77 Prozent auf 114,20 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 4,13 Prozent auf 40,35 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Deutsche Beteiligungs (-2,50 Prozent auf 25,35 EUR), ATOSS Software (-1,69 Prozent auf 232,00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,34 Prozent auf 42,66 EUR), SYNLAB (-0,76 Prozent auf 11,76 EUR) und Mutares (-0,73 Prozent auf 34,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 782 387 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,850 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Südzucker-Aktie verzeichnet mit 4,71 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

