Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge

Am Freitag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,35 Prozent auf 13 849,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 100,215 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 13 808,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 802,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 852,18 Punkte, das Tagestief hingegen 13 764,16 Zähler.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,10 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 25.09.2024, den Stand von 13 683,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 032,26 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.10.2023, den Wert von 12 084,52 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,208 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,20 Prozent auf 16,53 EUR), pbb (+ 2,85 Prozent auf 5,60 EUR), ATOSS Software (+ 2,67 Prozent auf 130,80 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,85 Prozent auf 9,34 EUR) und RENK (+ 1,78 Prozent auf 19,28 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil flatexDEGIRO (-1,37 Prozent auf 13,68 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,22 Prozent auf 24,25 EUR), STRATEC SE (-1,15 Prozent auf 38,60 EUR), Klöckner (-1,13 Prozent auf 4,82 EUR) und SGL Carbon SE (-0,96 Prozent auf 5,15 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die RENK-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 218 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 9,487 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,84 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at