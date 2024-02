Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,33 Prozent auf 16 982,50 Punkte nach oben.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 870,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 004,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Stand von 16 590,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, wies der LUS-DAX 15 130,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, lag der LUS-DAX bei 15 351,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 1,42 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 012,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 14,11 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 333,80 EUR), Covestro (+ 1,90 Prozent auf 48,22 EUR), Commerzbank (+ 1,26 Prozent auf 10,85 EUR) und SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 166,58 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3,40 Prozent auf 33,48 EUR), RWE (-3,33 Prozent auf 32,80 EUR), Porsche (-1,43 Prozent auf 81,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,39 Prozent auf 117,42 EUR) und Deutsche Bank (-0,83 Prozent auf 12,37 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 746 174 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 191,410 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at