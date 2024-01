Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne

Um 12:10 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 3 228,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 473,312 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,112 Prozent stärker bei 3 229,96 Punkten in den Handel, nach 3 226,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 246,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 212,94 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 251,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der TecDAX bei 2 999,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bei 3 027,72 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,52 Prozent auf 96,94 EUR), MorphoSys (+ 2,09 Prozent auf 36,17 EUR), QIAGEN (+ 1,52 Prozent auf 40,72 EUR), Nagarro SE (+ 1,46 Prozent auf 86,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,05 Prozent auf 52,12 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,27 Prozent auf 54,80 EUR), United Internet (-2,45 Prozent auf 22,28 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,74 Prozent auf 34,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,70 Prozent auf 27,68 EUR) und AIXTRON SE (-1,60 Prozent auf 33,79 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 971 745 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 160,342 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,34 erwartet. Mit 7,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at