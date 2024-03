Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start freundlich

Am Montag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 3 391,97 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 516,905 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,042 Prozent fester bei 3 381,09 Punkten in den Handel, nach 3 379,68 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 381,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 397,02 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 408,93 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Wert von 3 306,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Wert von 3 226,19 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,03 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 2,61 Prozent auf 12,95 EUR), Nemetschek SE (+ 1,36 Prozent auf 84,70 EUR), Siltronic (+ 1,35 Prozent auf 82,75 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,33 Prozent auf 38,00 EUR) und Nagarro SE (+ 1,32 Prozent auf 77,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Bechtle (-0,65 Prozent auf 49,05 EUR), United Internet (-0,46 Prozent auf 21,76 EUR), MorphoSys (-0,45 Prozent auf 66,10 EUR), SAP SE (-0,32 Prozent auf 172,74 EUR) und Siemens Healthineers (-0,32 Prozent auf 55,68 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 425 397 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 200,669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at