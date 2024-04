Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,20 Prozent höher bei 3 394,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 518,958 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 3 357,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 354,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 357,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 394,97 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,769 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 464,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 275,50 Punkte. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 3 308,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,10 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 5,64 Prozent auf 14,05 EUR), Siltronic (+ 4,69 Prozent auf 84,90 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,13 Prozent auf 40,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,80 Prozent auf 23,09 EUR) und SMA Solar (+ 2,20 Prozent auf 50,65 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nordex (+ 0,08 Prozent auf 13,11 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,34 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,11 Prozent auf 35,54 EUR), QIAGEN (+ 0,14 Prozent auf 38,39 EUR) und ATOSS Software (+ 0,19 Prozent auf 262,50 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 451 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,946 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

