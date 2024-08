Starker Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Ende des Dienstagshandels zu

So bewegte sich der FTSE 100 am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,30 Prozent höher bei 8 235,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 210,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 210,25 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 244,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 187,98 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 8 252,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 414,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 524,16 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Admiral Group (+ 2,19 Prozent auf 27,57 GBP), J Sainsbury (+ 1,71 Prozent auf 2,74 GBP), Severn Trent (+ 1,67 Prozent auf 25,56 GBP), United Utilities (+ 1,64 Prozent auf 10,05 GBP) und BAE Systems (+ 1,53 Prozent auf 13,24 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-2,18 Prozent auf 18,39 GBP), Marks Spencer (-1,76 Prozent auf 3,18 GBP), Glencore (-1,18 Prozent auf 4,05 GBP), Pershing Square (-0,96 Prozent auf 35,00 GBP) und Vodafone Group (-0,94 Prozent auf 0,74 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 63 807 500 Aktien gehandelt. Mit 230,600 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

