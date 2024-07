Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,39 Prozent höher bei 8 217,91 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 186,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 186,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 181,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 227,56 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,763 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 26.06.2024, einen Wert von 8 225,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 139,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 676,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,43 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 7,60 Prozent auf 3,64 GBP), Rightmove (+ 2,20 Prozent auf 5,81 GBP), Intertek (+ 2,12 Prozent auf 49,12 GBP), Anglo American (+ 1,90 Prozent auf 23,08 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,60 Prozent auf 44,49 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen IMI (-2,57 Prozent auf 17,56 GBP), Rentokil Initial (-1,29 Prozent auf 4,61 GBP), InterContinental Hotels Group (-0,85 Prozent auf 79,28 GBP), Segro (-0,79 Prozent auf 9,00 GBP) und Halma (-0,63 Prozent auf 25,12 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 5 584 284 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 224,348 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at