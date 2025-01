Starker Wochentag in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,68 Prozent stärker bei 21 106,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,50 Prozent fester bei 21 067,81 Punkten in den Handel, nach 20 757,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 21 024,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 234,98 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, mit 21 780,25 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 159,83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 16 832,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,622 Prozent. Bei 21 703,49 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 20 538,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intuitive Surgical (+ 5,99 Prozent auf 571,15 USD), Micron Technology (+ 5,73 Prozent auf 102,94 USD), CoStar Group (+ 5,23 Prozent auf 73,25 USD), MicroStrategy (+ 5,06 Prozent auf 359,50 USD) und Tesla (+ 5,00 Prozent auf 416,19 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lululemon Athletica (-3,11 Prozent auf 376,65 USD), Keurig Dr Pepper (-1,30 Prozent auf 30,74 USD), Monster Beverage (-1,22 Prozent auf 49,49 USD), The Kraft Heinz Company (-0,94 Prozent auf 28,44 USD) und Honeywell (-0,75 Prozent auf 216,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 085 843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,405 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at