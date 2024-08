Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Kursplus

Der Dow Jones verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,72 Prozent im Plus bei 39 276,76 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,018 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 38 736,22 Zählern und damit 0,670 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (38 997,66 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 477,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 187,76 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,565 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 375,87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, lag der Dow Jones bei 38 884,26 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 35 473,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,14 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,90 Prozent auf 166,63 USD), Apple (+ 2,88 Prozent auf 213,19 USD), Caterpillar (+ 2,17 Prozent auf 333,53 USD), Goldman Sachs (+ 2,05 Prozent auf 479,84 USD) und Nike (+ 2,04 Prozent auf 73,98 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walt Disney (-1,79 Prozent auf 88,36 USD), Home Depot (-0,56 Prozent auf 351,92 USD), Chevron (+ 1,26 Prozent auf 145,04 USD), Nike (+ 2,04 Prozent auf 73,98 USD) und Goldman Sachs (+ 2,05 Prozent auf 479,84 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 684 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,915 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

