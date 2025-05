Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Der Dow Jones stieg am Donnerstag.

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 40 752,96 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 15,579 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,932 Prozent auf 40 290,41 Punkte an der Kurstafel, nach 40 669,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 41 099,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 40 705,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41 989,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44 544,66 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, bei 37 903,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gab der Index bereits um 3,87 Prozent nach. Bei 45 054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 7,63 Prozent auf 425,40 USD), Amazon (+ 3,13 Prozent auf 190,20 USD), NVIDIA (+ 2,47 Prozent auf 111,61 USD), Caterpillar (+ 1,52 Prozent auf 313,96 USD) und Goldman Sachs (+ 1,15 Prozent auf 553,83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-2,62 Prozent auf 400,68 USD), Amgen (-2,45 Prozent auf 283,78 USD), Merck (-2,28 Prozent auf 83,26 USD), McDonalds (-1,88 Prozent auf 313,64 USD) und Coca-Cola (-1,74 Prozent auf 71,29 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55 791 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,826 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at