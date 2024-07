Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,12 Prozent aufwärts auf 40 199,10 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,421 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,147 Prozent schwächer bei 39 695,18 Punkten in den Handel, nach 39 753,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39 783,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40 257,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 712,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 37 983,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 347,43 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,59 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 257,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 5,43 Prozent auf 35,32 USD), IBM (+ 3,02 Prozent auf 183,70 USD), Home Depot (+ 2,76 Prozent auf 363,54 USD), Amgen (+ 2,54 Prozent auf 333,35 USD) und Cisco (+ 2,18 Prozent auf 47,78 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen JPMorgan Chase (-0,68 Prozent auf 206,03 USD), Boeing (-0,63 Prozent auf 182,75 USD), Merck (-0,53 Prozent auf 128,29 USD), Walmart (-0,04 Prozent auf 69,77 USD) und Microsoft (+ 0,19 Prozent auf 455,57 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 850 513 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,288 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,01 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at