Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Der Dow Jones knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 0,27 Prozent auf 37 506,22 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,946 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,479 Prozent auf 37 225,32 Punkte an der Kurstafel, nach 37 404,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 349,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 534,52 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,472 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 273,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wies der Dow Jones 33 963,84 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 027,49 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 37 641,30 Punkte. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 1,69 Prozent auf 26,50 USD), 3M (+ 1,37 Prozent auf 107,01 USD), Amgen (+ 1,31 Prozent auf 282,98 USD), Intel (+ 1,31 Prozent auf 47,70 USD) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 107,58 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-9,88 Prozent auf 110,42 USD), Salesforce (-0,30 Prozent auf 266,45 USD), Walt Disney (-0,04 Prozent auf 91,98 USD), Boeing (-0,02 Prozent auf 261,98 USD) und Microsoft (-0,01 Prozent auf 373,50 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nike-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 597 324 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,753 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,65 erwartet. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at