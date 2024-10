Starker Wochentag in New York: Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 18:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,78 Prozent höher bei 20 331,71 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,998 Prozent auf 20 375,29 Punkte an der Kurstafel, nach 20 174,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 20 377,65 Punkte, das Tagestief hingegen 20 202,62 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,169 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 19 432,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 799,14 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 17.10.2023, mit 15 122,01 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,90 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 4,38 Prozent auf 184,56 USD), NVIDIA (+ 3,05 Prozent auf 139,86 USD), Arm (+ 3,04 Prozent auf 157,14 USD), Micron Technology (+ 2,93 Prozent auf 112,44 USD) und NXP Semiconductors (+ 1,96 Prozent auf 237,29 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lucid (-15,40 Prozent auf 2,78 USD), CSX (-5,03 Prozent auf 33,69 USD), JDcom (-4,00 Prozent auf 38,92 USD), Warner Bros Discovery (-3,69 Prozent auf 7,71 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-3,23 Prozent auf 123,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 417 354 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,277 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die Diamondback Energy-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at