Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag legt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,07 Prozent auf 20 282,84 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,511 Prozent auf 20 165,25 Punkte an der Kurstafel, nach 20 268,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20 117,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 285,87 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 829,14 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Stand von 20 675,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 131,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,60 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 4,28 Prozent auf 311,10 USD), Zscaler (+ 3,85 Prozent auf 193,13 USD), Micron Technology (+ 3,79 Prozent auf 105,55 USD), Atlassian A (+ 3,62 Prozent auf 183,51 USD) und Datadog A (+ 3,61 Prozent auf 129,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-4,67 Prozent auf 100,40 USD), PayPal (-3,25 Prozent auf 79,00 USD), Verisk Analytics A (-3,20 Prozent auf 268,20 USD), Cognizant (-2,81 Prozent auf 74,64 USD) und Moderna (-2,24 Prozent auf 57,54 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 281 428 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,138 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at