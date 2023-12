Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent stärker bei 14 918,48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,001 Prozent höher bei 14 814,02 Punkten in den Montagshandel, nach 14 813,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 14 811,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 920,27 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 125,48 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.09.2023, bei 13 710,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, lag der NASDAQ Composite bei 10 705,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 43,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 920,27 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Escalon Medical (+ 25,57 Prozent auf 0,22 USD), Century Aluminum (+ 7,80 Prozent auf 10,50 USD), Sify (+ 7,43) Prozent auf 1,88 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 3,59 Prozent auf 17,04 USD) und Align Technology (+ 3,53 Prozent auf 264,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-63,79 Prozent auf 1,79 USD), American Bio Medica (-40,00 Prozent auf 0,00 USD), EMCORE (-6,96 Prozent auf 0,40 USD), Cutera (-5,65 Prozent auf 2,67 USD) und Atrion (-5,13 Prozent auf 345,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 6 362 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,813 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 39,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

