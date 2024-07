Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 18 398,45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,111 Prozent stärker bei 18 303,64 Punkten in den Handel, nach 18 283,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 556,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 293,60 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,145 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 608,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 175,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 918,96 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 24,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ebix (+ 90,89 Prozent auf 0,01 USD), Microvision (+ 12,73 Prozent auf 1,24 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 10,32 Prozent auf 0,17 USD), Forward Air (+ 10,22 Prozent auf 23,62 USD) und TransAct Technologies (+ 9,83 Prozent auf 3,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Comtech Telecommunications (-5,40 Prozent auf 3,33 USD), Align Technology (-5,33 Prozent auf 242,65 USD), Landec (-2,90 Prozent auf 5,03 USD), Biogen (-2,85 Prozent auf 230,06 USD) und Trend Micro (-2,79 Prozent auf 6 942,00 JPY).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 49 714 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,288 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at