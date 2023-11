Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Montagmittag

Am Montagmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent höher bei 34 116,63 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,510 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,213 Prozent auf 33 988,83 Punkte an der Kurstafel, nach 34 061,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 34 167,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 34 044,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.10.2023, den Wert von 33 407,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35 065,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, erreichte der Dow Jones einen Stand von 32 403,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 1,47 Prozent auf 273,83 USD), Apple (+ 1,29 Prozent auf 178,93 USD), Microsoft (+ 1,02 Prozent auf 356,39 USD), IBM (+ 0,74 Prozent auf 148,99 USD) und UnitedHealth (+ 0,59 Prozent auf 534,04 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-1,27 Prozent auf 237,70 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,13 Prozent auf 21,86 USD), Goldman Sachs (-1,09 Prozent auf 324,05 USD), Salesforce (-0,89 Prozent auf 205,62 USD) und Verizon (-0,87 Prozent auf 35,71 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 712 246 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

