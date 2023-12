Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen nachmittags zu

Der CAC 40 notiert am Donnerstag im Plus.

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,79 Prozent fester bei 7 590,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,357 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,27 Prozent fester bei 7 626,54 Punkten, nach 7 531,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 588,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 653,99 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,749 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 14.11.2023, mit 7 185,68 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, stand der CAC 40 noch bei 7 308,67 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Stand von 6 730,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 15,10 Prozent. Bei 7 653,99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. 6 518,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 13 252 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 366,367 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Mit 8,87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

