Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start fester

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Um 09:12 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,32 Prozent auf 7 594,76 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,370 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,208 Prozent höher bei 7 585,98 Punkten in den Handel, nach 7 570,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 594,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 577,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,739 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 195,97 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 161,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der CAC 40 auf 7 294,17 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,849 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im CAC 40

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich derzeit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,68 Prozent auf 710,50 EUR), Kering (+ 0,64 Prozent auf 310,88 EUR), Stellantis (+ 0,27 Prozent auf 19,07 EUR), LOréal (+ 0,15 Prozent auf 436,95 EUR) und Sanofi (-0,65 Prozent auf 87,02 EUR). Flop-Aktien im CAC 40 sind hingegen Sanofi (-0,65 Prozent auf 87,02 EUR), LOréal (+ 0,15 Prozent auf 436,95 EUR), Stellantis (+ 0,27 Prozent auf 19,07 EUR), Kering (+ 0,64 Prozent auf 310,88 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,68 Prozent auf 710,50 EUR).

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Kering-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 476 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 353,351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at