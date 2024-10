Starker Wochentag in Wien: ATX Prime beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,26 Prozent fester bei 1 806,06 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 1 801,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 801,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 809,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 799,53 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,179 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 774,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 844,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der ATX Prime bei 1 595,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 2,34 Prozent auf 35,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 18,49 EUR), Lenzing (+ 1,53 Prozent auf 33,20 EUR), UBM Development (+ 1,26 Prozent auf 20,10 EUR) und Frequentis (+ 1,18 Prozent auf 25,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-3,33 Prozent auf 2,90 EUR), Polytec (-2,50 Prozent auf 2,73 EUR), Andritz (-1,81 Prozent auf 62,30 EUR), STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 37,85 EUR) und ZUMTOBEL (-0,72 Prozent auf 5,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 347 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,570 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,25 Prozent gelockt.

