Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge

Schlussendlich gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,04 Prozent auf 1 666,80 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 1 649,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 649,64 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 669,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 647,86 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,262 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 1 588,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, notierte der ATX Prime bei 1 590,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wurde der ATX Prime mit 1 580,08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 5,25 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. 1 513,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 10,80 Prozent auf 0,98 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,32 Prozent auf 25,50 EUR), Wolford (+ 2,64 Prozent auf 5,05 EUR), Palfinger (+ 2,56 Prozent auf 24,05 EUR) und Andritz (+ 1,86 Prozent auf 52,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AMAG (-1,85 Prozent auf 26,60 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 33,95 EUR), Rosenbauer (-1,37 Prozent auf 28,80 EUR), Semperit (-0,57 Prozent auf 14,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,56 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 431 030 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 30,052 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

