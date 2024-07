Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind

Der ATX Prime bleibt auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 1 846,56 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 1 844,77 Punkten, nach 1 844,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 844,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 849,09 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,520 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 836,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 781,84 Punkte. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 1 602,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,73 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 1,58 Prozent auf 32,10 EUR), Polytec (+ 1,23 Prozent auf 3,30 EUR), Flughafen Wien (+ 0,79 Prozent auf 51,00 EUR), Palfinger (+ 0,68 Prozent auf 22,35 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,65 Prozent auf 30,75 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Verbund (-0,84 Prozent auf 76,70 EUR), Lenzing (-0,76 Prozent auf 32,80 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,45 EUR), AT S (AT&S) (-0,49 Prozent auf 20,38 EUR) und Erste Group Bank (-0,47 Prozent auf 46,38 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 8 022 Aktien gehandelt. Mit 26,473 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

