Starker Wochentag in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu

So bewegte sich der SLI am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich stieg der SLI im SIX-Handel um 0,97 Prozent auf 1 855,89 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,817 Prozent fester bei 1 853,12 Punkten, nach 1 838,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 845,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 857,87 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,436 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 26.03.2024, den Wert von 1 914,66 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.01.2024, einen Stand von 1 815,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 767,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,24 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Straumann (+ 3,41 Prozent auf 138,10 CHF), Sika (+ 3,04 Prozent auf 264,20 CHF), Lonza (+ 2,72 Prozent auf 527,80 CHF), VAT (+ 2,72 Prozent auf 468,70 CHF) und Geberit (+ 2,55 Prozent auf 495,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-2,31 Prozent auf 30,00 CHF), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 439,90 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 89,50 CHF), Lindt (-0,48 Prozent auf 10 350,00 CHF) und Swisscom (-0,30 Prozent auf 505,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 9 438 010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,084 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at