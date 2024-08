Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,60 Prozent höher bei 16 371,99 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,182 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,128 Prozent höher bei 16 294,95 Punkten, nach 16 274,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 388,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 294,95 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 325,74 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 22.05.2024, mit 15 963,21 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 345,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,37 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Siegfried (+ 6,77 Prozent auf 1 072,00 CHF), Swiss Re (+ 3,20 Prozent auf 114,45 CHF), SKAN (+ 2,55 Prozent auf 80,50 CHF), Swiss Prime Site (+ 2,42 Prozent auf 93,05 CHF) und INTERROLL (+ 1,97 Prozent auf 2 590,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Peach Property Group (-13,13 Prozent auf 6,95 CHF), SHL Telemedicine (-10,68 Prozent auf 3,01 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,56 Prozent auf 8,05 CHF), HOCHDORF (-10,00 Prozent auf 7,38 CHF) und ASMALLWORLD (-8,28 Prozent auf 1,33 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Swiss Re-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 667 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 256,108 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at