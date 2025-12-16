Telefon AB L.M.Ericsson Aktie

Telefon AB L.M.Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 765913 / ISIN: US2948216088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 09:21:25

Stc Group, Ericsson Join To Boost Technology Adoption Across Saudi Arabia

(RTTNews) - stc Group, a digital enabler in Saudi Arabia, has signed a five-year Master Frame Agreement with Ericsson (ERIC) to accelerate the delivery of advanced digital infrastructure and boost technology adoption across the Kingdom of Saudi Arabia. stc Group will tap Ericsson's latest portfolio offerings including: 5G hardware and software, cloud-native solutions, advanced managed services, and infrastructure and network support.

stc will accelerate 5G expansion and the rollout of advanced technologies such as 5G Standalone, 5G Advanced, Massive MIMO, Ericsson Radio System products, cloud-native platforms and network management solutions.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)mehr Nachrichten