Stellantis-Aktie stabil: Stellantis strebt Milliardeninvestitionen in Südamerika an

Der Autokonzern Stellantis hat angekündigt, in den kommenden fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro in Südamerika zu investieren.

Die geplanten Investitionen sollen in den Jahren 2025 bis 2030 getätigt werden und in diesem Zeitraum die Markteinführung von mehr als 40 neuen Produkten sowie die Entwicklung neuer Bio-Hybrid-Technologien, innovativer Dekarbonisierungstechnologien für die gesamte automobile Lieferkette und neue strategische Geschäftsmöglichkeiten unterstützen, wie Stellantis mitteilte.

"Diese Ankündigung unterstreicht unser Vertrauen und unser Engagement in die Zukunft der südamerikanischen Automobilindustrie und ist eine Reaktion auf das günstige Geschäftsumfeld hier", sagte Carlos Tavares, CEO von Stellantis. Südamerika sei ein entscheidender Teil der Wachstumsstrategie des Konzerns und werde eine führende Rolle bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung der Mobilität spielen.

Stellantis ist der Mitteilung zufolge Marktführer auf den drei wichtigsten Märkten Südamerikas, Brasilien, Argentinien und Chile. Im vergangenen Jahr überstieg der Gesamtabsatz von Stellantis in der Region 878.000 Fahrzeuge, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent entspricht. In Brasilien liegt der Marktanteil bei 31,4 Prozent.

Stellantis-Aktien notieren an der Euronext in Paris zeitweise 0,06 Prozent fester bei 25,01 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)