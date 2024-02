Stellantis-Aktie im Minus: Stellantis vereinbart mit Ayvens Lieferung von bis zu 500.000 Fahrzeugen

Ayvens gehört mehrheitlich der Société Générale

Stellantis und Ayvens gaben am Montag eine Rahmenvereinbarung bekannt, die es den Tochtergesellschaften von Ayvens ermöglicht, in den nächsten drei Jahren europaweit Fahrzeuge für ihren langfristigen Leasing-Fuhrpark zu erwerben. Die von der Vereinbarung abgedeckten Fahrzeugklassen reichen von Stadtautos über SUVs bis hin zu Transportern und schließen auch batterieelektrische Fahrzeuge ein. Die ersten Fahrzeuge sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ausgeliefert werden.

Über die bereits für 2024 geplanten Mengen hinaus können die beiden Unternehmen unter Berücksichtigung der Nachfrage und des Flottenbedarfs spezifische Bestellmengen, -zusammensetzungen und -termine vereinbaren, so die beiden Unternehmen.

Im Pariser Handel verliert die Stellantis-Aktie zwischenzeitlich 1,26 Prozent auf 24,29 Euro.

DJG/DJN/sha/thl

PARIS (Dow Jones)