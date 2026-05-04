Sterling Construction Company Aktie
WKN: 882359 / ISIN: US8592411016
|
04.05.2026 23:31:43
Sterling Infrastructure, Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $95.969 million, or $3.09 per share. This compares with $39.477 million, or $1.28 per share, last year.
Excluding items, Sterling Infrastructure, Inc. reported adjusted earnings of $111.338 million or $3.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 91.6% to $825.675 million from $430.949 million last year.
Sterling Infrastructure, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.969 Mln. vs. $39.477 Mln. last year. -EPS: $3.09 vs. $1.28 last year. -Revenue: $825.675 Mln vs. $430.949 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sterling Construction Company Inc.
|
03.05.26
|Ausblick: Sterling Construction Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Sterling Construction Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sterling Construction Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sterling Construction Company Inc.
|454,40
|3,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.