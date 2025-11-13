Stingray Group legte Quartalsergebnis vor

Stingray Group hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stingray Group ein EPS von 0,090 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stingray Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,3 Millionen CAD im Vergleich zu 93,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at