Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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24.09.2026 15:38:30
Stitch Fix (SFIX) Q4 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wednesday, Sept. 23, 2026
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Analysen zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
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