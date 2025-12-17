Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
17.12.2025 23:17:19
Stock Market Today, Dec. 17: Nu Holdings Falls After Mixed Institutional Moves Signal Uncertainty
Nu Holdings (NYSE:NU), Latin American digital banking provider, closed Wednesday's session at $15.86, down 2.10%. Trading volume reached 49.6 million shares, nearly 25% above its three-month average of 39.6 million shares.Wednesday's drop follows third-quarter 13F disclosures that are sending mixed institutional ownership signals and keeping investors focused on Nu's ability to sustain recent profitability gains.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.16% to 6,722, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 1.81% to finish at 22,694. Within Digital Banking, industry peers Banco Macro (NYSE:BMA) and Grupo Financiero Galicia (NASDAQ:GGAL) also slipped modestly, underscoring how Latin American financial stocks are trading against a backdrop of shifting institutional flows.
Analysen zu Nu Holdingsmehr Analysen
