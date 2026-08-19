Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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20.08.2026 01:05:00
Stock-Split Watch: Is Lockheed Martin Next?
Shares of the defense contracting giant Lockheed Martin (NYSE: LMT) are trading just under $600 as of this writing, but shares have hit several all-time highs this year. If the stock sets more all-time highs, some investors may wonder whether that could be the right time for a stock split. Here's what history suggests about the likelihood of that happening.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
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17.08.26
|S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
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|Lockheed Martin Corp.
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