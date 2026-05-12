Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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12.05.2026 14:39:00
Stock Split Watch: Is Sandisk Next?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been on a tear on the stock market since its separation from Western Digital in February 2025, rising by a stunning 4,200% in just over a year.Sandisk's phenomenal rise has been fueled by the terrific demand for its NAND flash storage products, which are used in data centers, smartphones, personal computers (PCs), and other devices. Artificial intelligence (AI) data centers have cornered a significant chunk of the available NAND flash supply, creating a massive supply gap that has led to a sharp spike in the price of Sandisk's products.However, the rapid rise in Sandisk's revenue and earnings has brought its stock price to around $1,500. It was trading at just under $40 a share after its listing on the stock market in February 2025. The stunning jump in this AI stock could encourage management to go for a stock split.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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