STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich leichter

So performte der STOXX 50 am Montag schlussendlich.

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 2,06 Prozent tiefer bei 4 232,16 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,518 Prozent leichter bei 4 298,63 Punkten in den Handel, nach 4 321,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 298,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 170,43 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 4 520,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 4 378,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 3 938,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Reckitt Benckiser (-0,12 Prozent auf 41,45 GBP), Rio Tinto (-0,26 Prozent auf 49,37 GBP), Diageo (-0,88 Prozent auf 23,59 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,97 Prozent auf 36,71 EUR) und GSK (-0,99 Prozent auf 15,47 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-7,16 Prozent auf 32,36 EUR), Roche (-3,95 Prozent auf 270,00 CHF), BAT (-3,41 Prozent auf 26,93 GBP), National Grid (-3,35 Prozent auf 9,64 GBP) und Glencore (-3,30 Prozent auf 3,92 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 39 734 278 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,340 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at