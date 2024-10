STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Der STOXX 50 verzeichnete am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Zum Handelsschluss gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,02 Prozent auf 4 476,24 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 4 432,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 430,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 430,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 491,97 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 425,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 472,69 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2023, einen Stand von 3 955,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,39 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,84 Prozent auf 141,18 EUR), Diageo (+ 2,66 Prozent auf 26,46 GBP), Nestlé (+ 2,53 Prozent auf 86,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 50,34 CHF) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 184,28 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,85 Prozent auf 49,46 GBP), Glencore (-0,85 Prozent auf 4,03 GBP), BAT (-0,80 Prozent auf 27,28 GBP), National Grid (-0,73 Prozent auf 10,24 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,32 Prozent auf 504,40 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 25 723 921 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 474,664 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6,00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

