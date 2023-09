STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Letztendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 3 948,69 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 3 949,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 955,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 960,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 929,97 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,69 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 922,50 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2023, den Wert von 3 952,48 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 22.09.2022, mit 3 406,42 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 7,14 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Prosus (+ 4,55 Prozent auf 28,61 EUR), Richemont (+ 1,61 Prozent auf 117,05 CHF), Novo Nordisk (+ 1,60 Prozent auf 86,42 EUR), AstraZeneca (+ 1,47 Prozent auf 110,46 GBP) und HSBC (+ 1,10 Prozent auf 6,43 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 38 803 312 Aktien gehandelt. Mit 367,915 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

2023 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

