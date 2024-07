STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start freundlich

Am Freitag legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,34 Prozent auf 4 547,02 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,159 Prozent fester bei 4 538,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 531,71 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 548,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 538,92 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,806 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 05.06.2024, mit 4 530,30 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 372,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 963,82 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,12 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 1,62 Prozent auf 4,89 GBP), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 189,02 EUR), Roche (+ 1,03 Prozent auf 245,90 CHF), Siemens (+ 1,00 Prozent auf 179,12 EUR) und RELX (+ 0,89 Prozent auf 36,15 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-1,13 Prozent auf 6,84 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,38 Prozent auf 448,50 EUR), Rio Tinto (-0,21 Prozent auf 53,48 GBP), Zurich Insurance (-0,15 Prozent auf 473,90 CHF) und BP (-0,08 Prozent auf 4,90 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 154 429 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 572,422 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

