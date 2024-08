STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 freundlich

Der STOXX 50 gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent stärker bei 4 495,88 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,061 Prozent höher bei 4 493,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 491,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 493,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 511,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Stand von 4 448,03 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2024, den Stand von 4 508,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 3 921,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,87 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1,51 Prozent auf 48,33 GBP), BP (+ 1,25 Prozent auf 4,35 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 62,99 EUR), BASF (+ 0,97 Prozent auf 45,40 EUR) und Enel (+ 0,91 Prozent auf 6,78 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Roche (-1,05 Prozent auf 282,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,98 Prozent auf 47,48 CHF), UBS (-0,61 Prozent auf 26,24 CHF), SAP SE (-0,56 Prozent auf 193,12 EUR) und Siemens (-0,39 Prozent auf 167,14 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 896 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 539,455 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

