STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 4 519,50 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 4 515,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 518,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 521,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 515,48 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,222 Prozent zu. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.05.2024, einen Stand von 4 508,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 415,44 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Stand von 3 938,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAFRAN (+ 1,56 Prozent auf 200,25 EUR), BASF (+ 0,92 Prozent auf 45,62 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,82 Prozent auf 131,95 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,80 Prozent auf 732,80 EUR) und Air Liquide (+ 0,73 Prozent auf 166,02 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil GSK (-6,35 Prozent auf 14,98 GBP), BAT (-1,95 Prozent auf 24,62 GBP), Sanofi (-0,89 Prozent auf 90,10 EUR), Hermès (Hermes International) (-0,51 Prozent auf 2 184,00 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 34,72 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die GSK-Aktie aufweisen. 1 380 256 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 608,274 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,52 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at