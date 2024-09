Stoxx Europe 50-Papier Diageo-Aktie: Diese Dividendenausschüttung können Diageo-Aktionäre erwarten

So viel Ausschüttung zahlt Diageo.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Diageo am 26.09.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,80 GBP. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit vergütet Diageo die Aktionäre insgesamt mit 1,78 Mrd. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,14 Prozent an.

Diageo-Dividendenrendite im Fokus

Zum London-Schluss notierte das Diageo-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 26,15 GBP. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Diageo-Papier. Der Dividendenabschlag kann den Diageo-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Diageo-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,21 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,37 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Diageo via London 20,76 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 16,97 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Diageo

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,05 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,10 Prozent sinken.

Grunddaten von Diageo

Diageo ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 55,502 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Diageo beläuft sich aktuell auf 18,09. Der Umsatz von Diageo betrug in 2024 16,101 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 1,38 GBP.

Redaktion finanzen.at