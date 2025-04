Stoxx Europe 50-Wert UBS-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UBS-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier UBS am 10.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,75 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 17,19 Prozent. Die Gesamtausschüttung von UBS beläuft sich auf 1,99 Mrd. CHF. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 31,68 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte das UBS-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 22,90 CHF. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das UBS-Wertpapier. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die UBS-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet das UBS-Papier eine Dividendenrendite von 2,73 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 2,44 Prozent.

Vergleich von UBS-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von UBS via SIX SX 31,46 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 77,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von UBS

Für 2025 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,99 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,58 Prozent hinzugewinnen.

UBS-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens UBS steht aktuell bei 69,624 Mrd. CHF. UBS besitzt aktuell ein KGV von 19,81. 2024 setzte UBS 76,511 Mrd. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,40 CHF.

Redaktion finanzen.at