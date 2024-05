STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 082,01 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,377 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,058 Prozent auf 5 083,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 080,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 098,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 080,68 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,030 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 984,48 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.02.2024, den Wert von 4 743,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 316,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 1,10 Prozent auf 229,60 EUR), BASF (+ 0,96 Prozent auf 49,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,89 Prozent auf 69,95 EUR), Enel (+ 0,85 Prozent auf 6,77 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 22,19 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-1,06 Prozent auf 262,60 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 29,01 EUR), BMW (-0,10 Prozent auf 103,65 EUR), Deutsche Börse (-0,06 Prozent auf 180,15 EUR) und Ferrari (-0,01 Prozent auf 378,82 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 953 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 389,427 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,08 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

