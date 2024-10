STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,93 Prozent tiefer bei 4 939,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,241 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,168 Prozent auf 4 977,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4 986,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 989,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 938,10 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 871,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 827,24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 4 024,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0,73 Prozent auf 14,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,34 Prozent auf 3,98 EUR), Enel (+ 0,19 Prozent auf 7,34 EUR), UniCredit (-0,22 Prozent auf 40,58 EUR) und Siemens (-0,27 Prozent auf 185,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,95 Prozent auf 490,30 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 29,98 EUR), adidas (-2,33 Prozent auf 222,60 EUR), Stellantis (-1,78 Prozent auf 11,95 EUR) und Deutsche Telekom (-1,38 Prozent auf 27,89 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 552 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 311,316 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2024 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

