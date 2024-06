STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt im Minus

Euro STOXX 50-Handel am Freitag.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,61 Prozent tiefer bei 4 855,80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,323 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,148 Prozent auf 4 942,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 935,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 845,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 942,82 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,42 Prozent. Vor einem Monat, am 14.05.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 080,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 993,12 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.06.2023, den Wert von 4 375,98 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,60 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 0,68 Prozent auf 27,53 EUR), Santander (+ 0,60 Prozent auf 4,42 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 22,61 EUR), Sanofi (+ 0,21 Prozent auf 87,94 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 180,20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen AXA (-7,31 Prozent auf 29,47 EUR), UniCredit (-5,00 Prozent auf 32,76 EUR), Saint-Gobain (-4,13 Prozent auf 72,19 EUR), Intesa Sanpaolo (-4,13 Prozent auf 3,28 EUR) und Kering (-3,87 Prozent auf 300,78 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 947 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 387,757 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,67 Prozent gelockt.

