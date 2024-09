STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche letztendlich.

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent auf 4 824,78 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,119 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,182 Prozent auf 4 835,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 843,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 852,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 820,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 840,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 839,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 4 295,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 37,14 EUR), Enel (+ 0,56 Prozent auf 7,14 EUR), adidas (+ 0,37 Prozent auf 219,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,34 Prozent auf 26,91 EUR) und Allianz (+ 0,31 Prozent auf 287,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,60 Prozent auf 29,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,41 Prozent auf 91,08 EUR), BMW (-1,09 Prozent auf 72,52 EUR), Bayer (-1,00 Prozent auf 26,71 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,84 Prozent auf 129,46 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 223 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,773 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at