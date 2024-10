STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:43 Uhr via STOXX 0,20 Prozent stärker bei 4 433,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,001 Prozent fester bei 4 424,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 424,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 435,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 419,31 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,003 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 390,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 473,29 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 3 884,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,33 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 1,62 Prozent auf 183,10 EUR), Novartis (+ 1,50 Prozent auf 99,04 CHF), BASF (+ 1,45 Prozent auf 47,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,82 Prozent auf 56,90 EUR) und Richemont (+ 0,77 Prozent auf 131,05 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-0,93 Prozent auf 49,97 GBP), UniCredit (-0,64 Prozent auf 38,97 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,55 Prozent auf 3,77 EUR), GSK (-0,55 Prozent auf 14,45 GBP) und BP (-0,46 Prozent auf 4,05 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12 047 146 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 475,435 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,97 erwartet. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

