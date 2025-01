STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Donnerstag springt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 1,13 Prozent auf 4 435,53 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,446 Prozent fester bei 4 405,49 Punkten in den Handel, nach 4 385,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 442,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 405,49 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 390,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 430,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 072,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 2,23 Prozent. Bei 4 442,18 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 291,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 16,94 Prozent auf 162,60 CHF), Glencore (+ 1,80 Prozent auf 3,75 GBP), BP (+ 1,69 Prozent auf 4,30 GBP), Rio Tinto (+ 1,66 Prozent auf 50,16 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,54 Prozent auf 156,80 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-0,97 Prozent auf 29,73 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 49,19 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,62 Prozent auf 55,95 EUR), Roche (-0,49 Prozent auf 264,60 CHF) und Siemens (-0,43 Prozent auf 194,74 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 064 426 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 357,863 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 hat die Santander-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at